Hoy No Circula CDMX sábado 01 de mayo de 2021

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula se aplicará este sábado 01 de mayo con normalidad, a partir de las 05:00 hasta las 22:00 horas, en lo que respecta a la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos no circulan los sábados?

Este sábado 1 de mayo de 2021, el primero del mes, el programa Hoy No Circula tendrá restricción de tránsito para los autos con holograma 1 y foráneos que tengan placas con terminación non, además la restricción es para todos los automóviles con holograma 2.

No hay que olvidar que tanto el primer sábado de cada mes, así como el tercero, los vehículos con terminación de placa impar (1, 3, 5, 7, 9) no pueden circular, mientras que la medida cambia, para los automóviles con placa que termina en par, (0, 2, 4, 6, 8), en el segundo y cuarto sábado del mes.

Como lo marca el calendario, la restricción es vigente desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los automotores con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos ya pueden circular todos los días, incluyendo los sábados.

