Hoy No Circula CDMX sábado 31 de julio de 2021

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este jueves anunció que serán indultados los adultos mayores de 75 años y los de 65 en adelante que padezcan alguna enfermedad crónica o grave.

También dijo que serán liberadas las personas que hayan sido torturadas y las que -sin cometer delito grave- han estado presas durante diez años y no han recibido sentencia.

«Estoy de acuerdo con el Presidente: casos de delitos no graves, que no tienen sentencia y que llevan más de 10 años en la cárcel, es una injusticia, cuando hay un delito no grave; casos de personas que están enfermas, que tienen problemas graves de comorbilidad, también nos parece –con delitos no graves, pero además por humanidad– que también es importante que se proceda a la libertad; principalmente, creo que fueron los dos ejes que se plantearon ayer.