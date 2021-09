Hoy No Circula CDMX viernes 10 de septiembre de 2021

Ciudad de México.- Desde Palacio Nacional, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se esté dando una militarización en el país y reconoció la labor del Ejército mexicano en la entrega de vacunas y ante la respuesta de los desastres naturales, como los efectos ocasionados en Veracruz por el Huracán Grace, como también las inundaciones en Tula, Hidalgo, donde persiste la alerta.

Así mismo, el mandatario señaló que las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional son instituciones fundamentales para México.

López Obrador refirió que los empresarios desconocían que la Secretaría de Defensa cuenta con un cuerpo de ingenieros militares de primer orden, con una capacidad constructiva como ninguna empresa en México.

Dijo que ahora, con la construcción del aeropuerto y otras obras, se está dando a conocer la capacidad de estos ingenieros militares.

El presidente agregó que también la Secretaría de Marina apoya en el desazolve, dragado de ríos, construcción de embarcaciones, cuidado de puertos, logística para intervenir en casos de desastres, para distribuir vacunas.

Insistió en que eso no es militarizar al país y mostró una fotografía de soldados ayudando a personas durante las inundaciones en Tula, Hidalgo.

“¿A eso le llaman militarizar? Nuestro reconocimiento a los soldados que son pueblo uniformado, no olvidarlo, hay gente muy sensible porque es parte de nuestro pueblo, no es un Ejército de élite, es un Ejército que surge de abajo, siempre lo digo para que no se olvide. Los soldados son hijos de campesinos de obreros, de maestros, comerciantes”, expresó el mandatario.