Hoy No Circula CDMX viernes 14 de mayo de 2021

La vacunación a mujeres comenzó este miércoles en dos sedes de la Ciudad de México, ampliando así la cobertura del plan establecido por el Gobierno mexicano.

Hasta el momento, se han vacunado a casi todos los médicos y personal sanitario del país, mientras que la semana pasada se convocó a las personas de entre 50 y 59 años y este lunes empezaron a llegar embarazadas en dos puntos de vacunación de la alcaldía Cuauhtémoc, que engloba una buena parte de la zona más céntrica de la Ciudad.

Según informó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, hasta las 11:00 horas un total de 77 mujeres embarazadas habían sido ya vacunadas, 25 en la biblioteca Vasconcelos y 52 en la escuela primaria Benito Juárez.

En la segunda, un lugar muy amplio donde los que esperan su inoculación se reparten en dos grandes patios, se puede observar un ritmo de trabajo frenético para los sanitarios, pero las filas de personas se mueven ordenadas y en el tiempo preciso.

Entre las personas que acudieron a esta escuela pública a vacunarse se encuentra Georgina, una mujer de 38 años que cuenta con tres meses y medio de embarazo y recientemente se enteró de que podría vacunarse por lo que se inscribió.

“Me enteré por internet. No me lo esperaba, fue una sorpresa, no esperaba que fuera tan rápido, me siento muy feliz”, relató a Efe.