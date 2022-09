Huachicoleo, narcomenudeo, robo a transporte, tala y tráfico de migrantes, delitos comunes entre Veracruz y Puebla

Por: Héctor Juanz

Perote, Ver.- La tala clandestina que se registra en Perote ha provocado conflictos entre los habitantes de este municipio con los del vecino estado de Puebla, pues de éste último llegan a robarse la madera en la zona de bosque, señaló el presidente municipal Delfino Ortega Martínez.

Los talamontes cruzan de la localidad El Progreso, perteneciente al municipio de Guadalupe Victoria, Puebla a la de La Gloria que pertenece a Perote, Veracruz a “arrasar el bosque” acusó este sábado.

“Tenemos fotografías donde las personas han estado tres o cuatro veces a la semana haciendo este tipo de actividades” dijo.

Los peroteños han defendido los pinos de su entorno y aunque ha intervenido la policía municipal incluso la Guardia Nacional y el Ejército, no ha sido suficiente para frenar este ilícito, reconoció el alcalde:“Nosotros hemos tratado de hacer lo propio, la verdad es que no hemos tenido resultados porque han sido constantemente enfrentamientos entre la gente de El Progreso, Puebla y nuestra gente defendiendo el bosque”.

Delfino Ortega lamentó que por ser poblados colindantes, la policía municipal de Perote está limitada a actuar, por ello confió en que la reunión de los gobernadores de Puebla y Veracruz celebrada en Perote de resultados a corto plazo para inhibir esta problemática: “Nuestros elementos de la policía municipal, inclusive la misma gente de la Secretaría de Seguridad Pública no pueden actuar mucho porque estamos en los límites”.