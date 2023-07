Humanos usan alrededor de un tercio de todas las especies de vertebrados, según estudio

Xalapa, Ver.– Habitantes de Xalapa volvieron a protestar este domingo en contra del corte de árboles en la avenida Lázaro Cárdenas.

!No a la tala! fue la consigna que gritaron en el cruce peatonal a la altura de la plaza Urban Center donde ya iniciaron los trabajos para construir el segundo paso superior vehicular que es parte del Plan B de vialidad para Xalapa.

«La motivación principal es que cada vez hay menos áreas verdes en Xalapa, el clima ha cambiado muchísimo. Somos vecinos que estamos viendo que van a quitar todos estos árboles en una vía que además no necesita un puente».

Recientemente el Ayuntamiento de Xalapa aprobó la intervención del arbolado en dicha avenida y justificó que la ciudad cuenta con una reserva ambiental de 120 mil metros cuadrados en Coapexpan; sin embargo dijeron que no justifica quitarlos, ya que todos los ciudadanos, no sólo los que viven cerca de Coapexpan, tienen derecho a contar con áreas verdes.

«Somos ciudadanos que no queremos que nos quiten nuestros árboles, de eso vivimos. No puede ser que no entienda que el calor, el agua y todo viene de la naturaleza y quieren seguir quitándolos» agregaron otros participantes.