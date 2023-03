Ideales del presidente Juárez están vigentes en relación México-Estados Unidos, asegura AMLO

Oaxaca.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó dar un subsidio del 50 por ciento a Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, para la instalación de una planta de baterías.

Lo anterior fue revelado en la conferencia matutina llevada a cabo en el estado de Oaxaca, López Obrador reveló que sostuvo una conversación con Musk acerca del subsidio que da el Gobierno de los Estados Unidos a empresas de semiconductores e industrias limpias.

Foto: Vanguardia

“Acabo de hablar con el de Tesla (…) quiere poner plantas para batería, nada más que el Gobierno de E.UU. tiene una política ahora, buena considero, pero tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el Gobierno le da un subsidio del 50 por ciento de su inversión”, expresó. “O sea que si invierten mil millones de dólares el Gobierno le da a fondo perdido 500 millones, y no queda el Gobierno como socio, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, semiconductores, los chips, en todo eso”, dijo.

El mandatario mexicano le señaló al dueño de Tesla que otorgar este tipo de subsidios no va con las políticas del Gobierno de la Cuarta Transformación.

«Cuando hablo con él me habla de las baterías y le digo ‘sí está muy bien, pero nosotros no vamos a dar el 50 por ciento, no podríamos, además, no va de acuerdo con nuestras políticas’”, manifestó.

Foto: Político MX

“Él (Musk) se ríe y le digo pero tenemos cosas my buenos’, por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo, ahora que casi casi le digo de manera coloquial en dónde los vas a agarrar tan trabajadores y responsables, porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor”, expuso. “Y él responde ‘claro, son trabajadores muy buenos responsables, con ética’, me acuerdo que lo mencionó, entonces eso es reconocido en el mundo la calidad de los trabajadores mexicanos”, indicó.

-¿Le planteó el dueño de Tesla (replicar el subsidio)?, le preguntó uno de los reporteros en la conferencia mañanera.

“No, no, es que salió el tema, por lo que estamos mencionando, pero en el caso de estas industrias que tiene que ver con baterías, con chips, hay este subsidio en el Gobierno de Estados Unidos, el Presidente Biden decidió apoyar a industriales de esta manera, entonces de ahí salió, son ventajas comparativas”, explicó. “Bueno, sí, tú vas a tener este subsidio, pero nosotros tenemos recursos naturales, tenemos electricidad, tenemos agua y lo más importante, fuerza de trabajo capacitada, responsable”, puntualizó.

A inicios de marzo, Elon Musk confirmó que la automotriz Tesla construirá su próxima ‘gigafactoría’ en México, la cual busca acelerar la producción de vehículos.

Foto: Zócalo Monclova

La planta será la primera de producción de automóviles de Tesla en Latinoamérica y la quinta de todo el mundo, tras las que ya opera en Fremont y Austin (Estados Unidos), Shanghai (China) y Berlín (Alemania).

Con información de López-Dóriga Digital