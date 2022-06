Iglesia católica anglicana busca celebrar matrimonios igualitarios

Xalapa, Ver.- Cinco jornaleros que reclutó el Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Veracruz escaparon en Estados Unidos para buscar por su cuenta el «sueño americano».

La directora de dicha área, Yosadara Landa Vásquez dio a conocer que el mes pasado viajaron en un grupo de 50 personas a través de una contratación de una empresa extranjera mediante la Secretaría del Trabajo para realizar tareas de corte de limón, jitomate y pimiento morrón.

«El mes pasado se llevaron a 50 trabajadores, de los cuales 5 se fugaron. Cuando nosotros les damos la información de que se van a ir como jornaleros, se les dan las condiciones de trabajo en las que van a estar, ellos aceptan y se les dice que no se vayan con la gente de obra que les promete más. Apenas estamos viendo de qué municipio son. Apenas me avisaron que se fugaron, les dan la tarde para descansar y ya no regresaron».