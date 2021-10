Iglesia católica entra en una etapa de preparación

Tuxpan, Ver. – Cansados por el mal servicio que brinda la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), al subintrar del vital líquido a los usuarios, pues este llega una vez a la quincena, un reducido grupo de ciudadano, de las Cabo Rojo, Infonavit Reyes Heroles, Tenechaco, Fonhapo y otras colonias de la ciudad, acudieron a la oficina operadora de la CAEV a solicitar una explicación del por qué el servicio es pésimo desde el mes de marzo.

Foto: Noreste

Los quejosos señalan que no conformes con no suministra agua a las colonias, los recibos que pagan cada día son más caros, “hasta hace poco pagaba 200 pesos, pero ahora el recibo me llegó poco más de 300 pesos, y el agua llega cada 10 o 12 días y si no lo pago después me cobran más por las multas recargos y conexión” mencionÓ una de las agraviadas.

Señalaron que, ante las fallas en el suministro, se ven en la necesidad de comprar el vital líquido a las pipas, pues la CAEV les ha enviado también en pipas, pero en muy pocas ocasiones.

Foto: Noreste

“No entendemos que es lo que pasa, la CAEV decía que el agua que manda en pipas era sin costo, pero ahora parece ser que nos la están cobrando, porque llegó más caro el recibo” puntualizÓ una de las afectadas.

Por Martha Hernández

