Iglesia Evangélica en Veracruz llama a sus feligreses a votar este domingo

Xalapa, Ver.- Con su asistencia, respaldo y compromiso, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como miles de ciudadanos y simpatizantes acompañaron y cobijaron a la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, Rocío Nahle García, en su cierre de campaña en Xalapa, realizado este fin de semana.

Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, afirmó que este multitudinario evento reafirma el ánimo de triunfo y confirma que las cosas van caminando bien rumbo al triunfo el próximo dos de junio.

“Estamos muy alegres y emocionados por este masivo evento, estos miles de veracruzanos que nos acompañan nos alientan a seguir comprometidos con el trabajo que estamos haciendo todos en el movimiento y me anima a decirles con toda seguridad que no sólo vamos a ganar, sino que vamos a arrasar el próximo domingo”, expresó.

Esteban Ramírez Zepeta afirmó que con el evento realizado este fin de semana en Xalapa se confirma también el posicionamiento de la campaña presidencial y que la candidata Rocío Nahle no solo ganará la elección en el estado de Veracruz, sino que arrasará, junto con todos los candidatos de Morena y la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

“Confirma este ánimo de triunfo no solo en las campañas a la presidencia y a la gubernatura, sino de todos los candidatos de nuestra coalición, y también con esto nos damos cuenta que no funcionó la guerra sucia emprendida por el PRIAN y su candidato, y no funcionó porque los veracruzanos ya los conocen y nos conocen a nosotros y saben que no somos iguales”, concluyó.