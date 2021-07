Iglesias evangélicas realizarán jornada de sanación en Tuxpan

*Las tiendas comerciales aun no les permiten regresar.



Tuxpan, Ver. – Ante la crisis que está viviendo el país, los abuelitos piden a las autoridades correspondientes, se abran espacios laborales para ellos, pues aseguran que aún tiene vida y fuerza para trabajar al ritmo de cualquier joven, que lo único que piden es un espacio para demostrarlo.



A decir de doña Caritina Díaz de 75 años, dijo que ella tiene la experiencia y agilidad de un joven y que está dispuesta a desempeñar cualquier actividad con tal de sentirse útil, pues asegura que a sus 75 años, tiene mucho que darle a México.

Foto: Las tiendas comerciales aún sin contratar los servicios de personas de la tercera edad, en Tuxpan.



Dijo que, sin otra posibilidad de empleo por su edad, cerca de veinte adultos mayores o ya catalogados como de la tercera edad ofrecían sus servicios en tiendas de autoservicio en este municipio, con la esperanza de una propina que les permita llevarse un pan a la boca, pero desde que inicio la pandemia del COVID -19, esto ya no es posible, los tienen muy limitados, al ser el sector más vulnerable a contraer esta enfermedad, deben de permanecer en casa.



Aseguró que este es el único lugar en el que se pueden sentir útiles aun, pues por más que buscan no hay empresa o compañía alguna que quiera emplear a una persona adulta “Sabemos lo difícil que esta la situación, pues si no hay empleo para los jóvenes mucho menos para nosotros, quienes solo pedimos una oportunidad para sentirnos nuevamente con vida, pues no queremos estar a expensas de nuestros hijos o del apoyo que recibimos por parte del gobierno” puntualizó.