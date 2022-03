Ilse de Flans se lanza al público en concierto y cae: “Ayúdenme, no sean así”

«Es la primera presentación que ofrece la cantante luego del fallecimiento de Diego Verdaguer

Gloria Trevi ofreció un concierto el pasado viernes 4 de marzo en el Auditorio Nacional y decidió tener de invitada especial a la argentina, Amanda Miguel. Este es el primer escenario que pisa la cantante luego del fallecimiento de Diego Verdaguer.

Ambas cantantes compartieron escenario y cantaron “Las pequeñas cosas”, una de las canciones más conocidas y que se ha vuelto famosa por la interpretación de ambas estrellas.

Se cumplió más de un mes luego del fallecimiento del argentino, Diego Verdaguer. Amanda decidió dar unas palabras al publicó sobre la situación por la que pasa actualmente ya que aún siento profunda tristeza por la partida de quién fue su pareja estando en vida.

“Estoy de luto, chicos, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando, voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto” mencionó.

Durante la presentación se notó la gran conexión que hay entre ambas cantantes ya que se notaron felices de compartir el momento. Una vez finalizado el concierto, la intérprete de “Ámame una vez más” agradeció a Gloria Trevi el espacio prestado y confesó que se sintió muy feliz.