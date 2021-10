¡Impactante! Descubren una canoa maya prehispánica de 1,000 años de antigüedad y otros vestigios arqueológicos

Suiza.- El vivir nuevas aventuras, sentir al máximo la adrenalina y conocer nuevos lugares que parcen ser todo un desafío nos puede llevar a pasar una mala jugada. Un eeror de cálculo, perder la dirección, una brújula echada a perder, entre otras tantas, el viaje puede pasar de ser algo satisfactorio a luchar por sobrevivir.

Eso le ocurrió a un turista, un hombre originario de Hungría, el cual decidió tomarse unas merecidas vacaciones en Suiza, pero al visitar las montañas cercanas al diminuto pueblo de Gimmelwald, se perdió.

Foto: Nation

No pensó que la tarde se le podría complicar tanto con una caminata, pero se desorientó después de haber llegado a la cima de unos picos que rodean al pintoresco pueblo escondido al que no se puede acceder en coche. Cuando quiso retomar el rumbo para volver a su hospedaje ya no supo cómo resolver el problema. El tiempo empezó a pasar demasiado rápido y el turista entró en estado de desesperación.

El albergue en el que se alojaba estaba en la ciudad de Lauterbrunnen, pero la caminata lo había llevado, sin proponérselo, hasta este recóndito punto: «Era el final de la temporada de esquí cuando llegué a Lauterbrunnen, por lo que los teleféricos no funcionaban y algunos senderos estaban cerrados», explicó.

Foto: La Vanguardia

«Así que pensé en salir a pasear por la naturaleza y seguí un camino de rotonda hasta la montaña. Luego seguí esos remontes más lejanos, hasta llegar a la cima, donde decidí seguir una vía de tren en medio de una ciudad prácticamente vacía llamada Gimmelwald».

Un paraíso escondido

Solo tiene 130 habitantes y es un destino paradisíaco, libre de tráfico, ya que solo se puede llegar allí a pie. Se encuentra al límite del Área protegida Jungfrau-Aletsch en los Alpes suizos. Montañas, nieve, cielo azul y mucho verde, pero en ese momento para el turista era una celda que lo tenía encerrado y amenazaba su vida. Hasta que apareció un gato de color blanco y negro.

Foto: Clarín

«Estaba revisando mi mapa para ver cómo podía regresar al albergue, ya que el único camino oficial para bajar era a través de un sendero que estaba cerrado», señaló el hombre en una publicación en la red social Reddit que se volvió viral por su inusual desenlace.

En ese momento en que el cansancio y el miedo cada vez se volvían más fuertes, se presentó el felino como una especie de súper héroe. «Así fue como conocí a ese guapo gato, que me encontró mientras comía un bocadillo y descansaba mi tobillo torcido».

Como si fuera una ayuda enviada por alguien, el gato le hizo señas como para que lo siguiera:

«Tan pronto como me levanté, comenzó a guiarme por un camino». No lo dudó. Como pudo, a pesar del dolor en su pie, siguió por el camino que el animal le indicaba: «Siguió mirándome para que lo siguiera y me llevó directamente al camino que me llevaría de regreso al valle». «Después de seguir al animal durante un rato, llegamos al sendero que me llevaría directamente de regreso de la montaña hacia el valle», completó el hombre, que en Reddit mantiene su identidad oculta y se hace llamar por el incógnito nombre de usuario: «sc4s2cg».

Un héroe de muchas batallas

Al referirse al destino, señaló que «Gimmelwald es un pueblo diminuto, diminuto e increíblemente hermoso» y que fue la belleza del lugar la que lo llevó a perderse en las montañas circundantes.

Foto: Clarín

Luego de publicar la historia y las fotos y videos del animal, otros turistas que habían visitado la región afirmaron haber visto al animal y haber vivido experiencias similares. Las fotos de los viajeros perdidos con el simpático gato se multiplicaron.

Y así se supo que el gato era propiedad de una pareja que administraba un albergue cercano y regularmente se unía a los viajeros en sus viajes por la ladera de la montaña.

Con información de La Vanguardia

