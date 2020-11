Impartirá magistrado José Oliveros ponencia de Justicia Electoral en México, avances y retrocesos a 20 años de la reforma electoral de 1996

Xalapa.- Trabajadores que piden justicia, dan a conocer la versión de que hace unas semanas uno de los párrocos de la catedral católica de Xalapa, los contrató para hacer excavaciones dentro de una vivienda que sirve como oficina parroquial localizada frente al edificio de la Cruz Roja en la capital del estado de Veracruz.

Imagen Ilustrativa

Luego de las excavaciones se encontraron ollas repletas de oro, particularmente centenarios.

El problema es que uno de los trabajadores se encuentra enfermo después de la excavación.

A los trabajadores les habían prometido darles parte del oro como pago, pero no sólo no les pagaron sino que los amenazaron para que no hablaran sobre el hallazgo.

Imagen Ilustrativa

La casa parroquial donde se encontró el oro es propiedad federal y por lo tanto el tesoro hallado sería propiedad de la nación.

El párroco, aseguran, ahora estrena una camioneta valuada en un millón de pesos y no dio parte a sus superiores sobre el oro encontrado.

Imagen Ilustrativa

Uno de los trabajadores los amenazó con hacer pública esta situación, pero ni así les han hecho justicia.

¿Recuerdan cuántos años pasó en la cárcel Raúl Hurtado Hernández, un humilde pescador que en 1966 encontró el Tesoro de Moctezuma, todo un cargamento de 42 piezas de oro cuando iba a pescar pulpos en Punta Gorda, en la costa veracruzana? Pues en aquel entonces el humilde pescador fue llevado al Penal de Allende en el Puerto de Veracruz, por robo a la nación; toda vez que no dio parte de inmediato a las autoridades.

Imagen Ilustrativa

¿Será que en esta ocasión por tratarse de quien se trate hasta se le festeje el hallazgo?

Con información de Política al Día