Implementa Jurisdicción Sanitaria en Tuxpan operativo cuaresma

Tuxpan, Ver.- Luego de que el pasado viernes transportistas adheridos al Sindicato de la Unión del Transporte y Construcción en Zonas Locales y Federales de la República Mexicana se manifestaran frente a la jugera propiedad de la empresa Jumex, exigiendo que las fuentes de empleo que se están generando sea para los locales, al no haber respuesta se plantaron a un costado de la autopista Tuxpan – México con la advertencia de estallar la huelga en caso de que siga la negativa.

Foto: Transportistas no han tenido respuesta favorable de Jumex, se plantaron a un costado de la autopista Tuxpan – México.



Reiteraron que las negociaciones se están realizando en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México con representantes legales de la empresa donde se expondrá la inconformidad que se tiene por la venta y traslado de cáscara de fruta desde el mes de noviembre del 2021, trabajo que fue asignado a 20 camioneros de los municipios de Tihuatlán y Poza Rica y no a los tuxpeños.

Foto: Las negociaciones se están realizando en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México. Heraclio Martínez, Secretario del Trabajo dijo que continuarán en manifestación.



“No se si estaremos 15 días, un mes, dos meses hasta que la empresa quiera, darnos trabajo a los de Tuxpan» declaró Heraclio Martínez, Secretario del Trabajo.



Insistieron que de no haber acuerdo, colgaran las banderas rojinegras en planta de producción por tiempo indefinido, aunque esto signifique pérdidas económicas para la empresa y suspensión en la compra de cítricos a productores de la región.

Por Martha Hernández.

