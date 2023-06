Impulsan credencialización en Medellín de Bravo para beneficios médicos

Xalapa, Ver.- Derivado de las altas temperaturas registradas en los últimos días hasta este miércoles suman ya tres incendios forestales en la entidad.

El primero ocurrió en el paraje Cerro Colorado del predio El Llanillo, en el municipio de Las Vigas de Ramírez, donde se afectaron 10 hectáreas.

Las autoridades estatales reportan que lleva un 70 por ciento de liquidación y es

atendido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de a Comisión Nacional Forestal y Protección Civil estatal y municipal, además de brigadas comunitarias y policía municipal.

El segundo ocurrió en el paraje Caja de Agua, en el ejido Perote, donde las fuerzas de tarea reportaron un 40 por ciento de control y un 20 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada de 50 hectáreas.

El último hasta ahora se registró en la zona sur de la entidad, en el municipio de Uxpanapa, donde se mantiene el monitoreo y atención en el paraje Salta Barranca y Chapultepec, del ejido La Gloria en colindancia con el ejido Salta Barranca. Ahí se reporta un 70 por ciento de liquidación, con una superficie de afectación estimada en 76 hectáreas.

Ya que se trata de un incendio en un punto inaccesible, las labores de combate son complejas informó PC estatal.

En los tres casos se informa a la población que las fuerzas de tarea que coordinan el combate a los incendios no solicitan herramientas ni personas voluntarias por el momento, ya que hasta ahora cuentan con los recursos suficientes para la atención, por lo que llaman a no atender convocatorias no oficiales en redes sociales.

Por Héctor Juanz