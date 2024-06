Impulso la Educación y la Cultura en CazonesRedacción

En comunidades modernizan accesos

Inaugura Leobardo Gómez pavimentación de calles

Tihuatlán.- Con una inversión de Inversión 640 mil, 334pesos, el gobierno municipal puso en marcha el funcionamiento de la calle Benito Juárez, en la comunidad Xocotla, donde se realizó la construcción de 390 metros de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, con la que se beneficiaron varias familias de este lugar.

El agente municipal, Juan Gabriel Cabrera, tras dar la bienvenida al alcalde Leobardo Gómez González, a nombre de los ciudadanos, dio las gracias por la autorización y conclusión de dicha obra que vendrá a beneficiar a más de 150 personas de este sector, quienes en temporada de lluvias se convertían en un acceso difícil de transitar y que ahora se dio una nueva fisonomía.

“Agradecer a nuestro alcalde, aquí presente, a toda su comitiva y quienes estuvieron a cargo de esta obra, no me resta más que agradecer el gran apoyo que han hecho por nuestra comunidad. aquí se ven las ganas de trabajar por nuestro pueblo y junto con el comité, se dieron cuenta que no es fácil, enhorabuena. muchísimas gracias”, expresó.

En su mensaje, Gómez González, manifestó su agradecimiento a las autoridades auxiliares, externando su regocijo por inaugurar una obra más que será de beneficio para los habitantes de Xocotla; “es una calle en la que transitan todos los vecinos. Me siento conmovido por el recibimiento y las muestras de cariño”, expuso.

Dijo, que tras recibir la solicitud de la obra no dudó en buscar la autorización del cabildo para ejercer la construcción de la pavimentación de esta calle, manifestando que en lo que resta de su administración buscará mejorar con obras de impacto social las condiciones del municipio y sus comunidades.

Como parte final, el alcalde Leobardo Gómez González, acompañado de las autoridades auxiliares, del comité de obra y beneficiarios, procedió a realizar el corte del listón con el que puso en marcha el funcionamiento de este importante acceso con el que se otorga plusvalía a este sector de la comunidad de Xocolta y sus habitantes.

Redacción Noreste