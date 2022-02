Impune crímenes políticos en Gutiérrez Zamora, tierra sin ley

Gutiérrez Zamora, Ver.– Diversos actores políticos exigen a las autoridades competentes el pronto esclarecimiento de los asesinatos de varios personajes vinculados a la administración pública y partidos políticos.

Los declarantes, solicitaron a Noreste mantener reservada su identidad ante el temor de represalias pero comentaron que están por cumplirse dos años de que fue baleado en la entrada de su casa el joven abogado Alberto Cansino Álvarez, ex secretario privado y coordinador de prensa del ex alcalde Wilman Monje Morales y quien además tenía aspiraciones a la presidencia municipal.

Foto: Facebook

Este crimen fue perpetrado el 20 de febrero del 2020 y hasta el momento no se ha dado con los responsables del artero homicidio que cegó la vida del joven profesionista de tan solo 27 años de edad.

No se sabe si existe una línea de investigación en ese sentido, pero, casualidad o coincidencia, Alberto Cansino era sobrino de la periodista María Elena Ferral, también originaria de este municipio y quien de igual forma fue acribillada en Papantla cuando salía de una notaría el 30 de marzo de 2020; es decir, tan solo un mes después de que ultimaron a Alberto.

Los líderes políticos de Gutiérrez Zamora recordaron el asesinato de José Ramón Pérez Cano, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien también se perfilaba como virtual candidato a la presidencia muinicipal y quien fue tiroteado por un grupo armado.

Este homicidio ocurrió el 5 de marzo de 2020 dentro de un conocido taller mecánico y hasta la fecha tampoco existe avance en las investigaciones.

De igual forma, está pendiente por esclarecer el asesinato de Carlos Jesús Sánchez, ex líder de la Unión de Taxistas del Estado de Veracruz (UTEV), quien primero fue levantado y posteriormente su cuerpo apareció semi desnudo en playas de Tecolutla, con rastros de tortura y el tiro de gracia.

Carlos Jesús Sánchez Foto: e consulta Veracruz

Por si fuera poco todo lo anterior, nada se sabe aún del crimen del ex dirigente municipal del PAN y ex síndico, Miguel Ángel Amador Valera, asesinado de varios disparos en el interior de un céntrico bar denominado «Los 80´s», presuntamente de su propiedad. Los autores materiales lograron darse a la fuga y hasta el momento no hay pistas.

Miguel Ángel Amador Valera Foto: e consulta Veracruz

De acuedo a la información proporcionada a Noreste, grupos de la delincuencia organizada se disputan el poder político en la zona y por ello tantas ejecuciones de políticos y funcionarios, pero las autoridades continúan sin actuar.

Por Roberto Valerde García