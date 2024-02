Inaugura el Gran Museo de Chichén Itzá; exhibirá unos mil objetos precolombinos en siete salas y áreas interactivas

Xalapa, Ver.- La Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana concluirá el Festival Scriabin con bombo y platillo a través de tres imperdibles obras: Obertura “The Wreckers” de Ethel Smyth (estreno en Xalapa), Concierto para violonchelo No. 1 de Dmtri Shostakóvich y la emblemática Sinfonía No. 2 de Alexander Scriabin.

Con la interpretación del violonchelista: Lorenzo Guida. Bajo la dirección de Guido Maria Guida, director invitado.

Este concierto se realizará el viernes 1° de marzo a las 20:00 horas.

La Dra. Raquel Paraíso, especialista en etnomusicología; escribió las notas al programa para este evento. Sobre la obra que apertura la noche, Obertura “The Wreckers” de Ethel Smyth, comenta: «Comenzar este programa con Ethel Smyth y la rotunda y rica sonorida de la overtura de The Wreckers (“Los destructores”) es una inesperada sorpresa por varias razones, particularmente, por ser una obra compuesta por una mujer y porque no suele presentarse a menudo. The Wreckers tal vez sea la obra más conocida de Dame Ethel Smyth (1858-1944), talentosa compositora inglesa».

Con respecto del Concierto para violonchelo No. 1, la Dra. Paraíso destaca: « Carismático, fuerte y determinante, el primer concierto para violonchelo de Shostakovich es un recorrido único que no deja indiferente por su belleza poco convencional, su fuerza comunicativa y su múltiple lenguaje dialogado entre solista y orquesta.

Dimitri Shostakovich (1906-1975) escribió este concierto en el verano de 1959 para su íntimo amigo y virtuoso chelista, Mstislav Rostropovich (1927-2007), quien lo estrenó en octubre de ese mismo año con la Filarmónica de Leningrado».

Para finalizar, sobre la Sinfonía No. 2 la Dra. Raquel resaltó: «Aunque considerado postromántico, Alexander Scriabin (1872–1915), compositor y virtuoso pianista ruso, sus composiciones ya no corresponden a las ideas estéticas del movimiento: fue precursor de una concepción compositiva de vanguardia en la que la sonoridad, la experimentación tímbrica, la expansión de la tonalidad y la atonalidad abrirían el espacio musical para que los compositores pintaran con su música.

Su segunda sinfonía se estrenó el 12 de enero de 1902 en San Petersburgo. Toda la sinfonía, como mucha de la música de Scriabin, hace uso de temas contrastantes, activos y pasivos. Los temas activos, como el segundo y el cuarto, son dramáticos e incisivos, y los pasivos, como el movimiento lento, tienden a ser más complejos armónicamente y sensuales».

Lorenzo Guida, chelista invitado, se graduó a los dieciséis años con honores y mención honorífica en el Conservatorio de Turín con Darío Destefano.

Continuó sus estudios con Natalia Gutman, Johannes Goritzki y Asier Polo. Asistió a clases magistrales impartidas por David Geringas, Mischa Maisky, Asier Polo, Wolfgang Emanuel Schmidt, Jens Peter Maintz, Thomas Demenga, Peter Bruns.

Ganador de concursos nacionales e internacionales actúa en salas prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York.

Guido Maria Guida, director invitado, ha dirigido ópera y repertorio sinfónico en Japón, Italia, Alemania, Polonia, Francia, Holanda, Estados Unidos, Argentina y México, participando al lado de músicos de talla internacional como Plácido Domingo, June Anderson, Jane Eaglen, Juan Pons, Francisco Araiza, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Maria Tipo, Cyprien Katsaris, Horacio Gutiérrez, David Geringas, Giuliano Carmignola, entre otros.

Asiste a la Charla de Concierto OSX realizada desde la Sala Didáctica de Tlaqná, Centro Cultural los viernes de concierto, a las 19:00 h. La cual contará este viernes con la Mtra. Inna Nassidze, violonchelos OSX; y el director invitado, Guido Maria Guida.

Puedes comprar tus boletos en línea en http://www.orquestasinfonicadexalapa.com, Tienda UV, Tienda UV Museo de Antropología y Taquilla Tlaqná.

Correo electrónico: [email protected].