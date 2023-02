Inauguran Festival del Tamal y el Atole en Papantla

Papantla, Ver. – Padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo, de la comunidad el Chote, se manifestaron en las afueras de dicho plantel para exigir a las autoridades educativas sea destituida la intendente y en su lugar designen una nueva trabajadora que sí cumpla sus funciones.

Los quejosos señalan que este problema es de tiempo atrás y dicha intendente no hace su trabajo como debe, por lo que no están dispuestos a soportar sus malos modos, por lo que exigen que la cambien, de no ser así, tomarán otras medidas para que las autoridades educativas resuelvan su petición.

Foto: Delhy Galicia

Los quejosos comentaron que en el año 2020 autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz se comprometieron a enviar un nuevo intendente, por lo que desde esa fecha los padres de familia han realizado la limpieza de la institución, esto a través de faenas en las que participan los jefes de hogar.

Sin embargo, les notificaron que llegaría un nuevo intendente pero enviaron a la persona con la que ya han tenido problemas, situación que causó malestar entre los padres de familia.

Por Delhy Galicia