Incendio en una fabrica de Bangladesh deja más de 50 muertos y 25 heridos

Una joven de 26 años decidió quitarse la vida frente a la casa de su novio, elementos de la policía local la encontraron atada a un árbol, desafortunadamente ya era muy tarde, los motivos que la orillaron a cometer tal hecho los dejo explicados en redes sociales y en una carta escrita a sus padres.

Los efectivos policiales llegaron el domingo pasado hasta la esquina de las calles Cuyo y Sarratea, en la localidad bonaerense de Lavallol, Argentina, donde se encontraron con el cuerpo de Ayelén Delgado, la causa en el momento según las autoridades fue por “suicidio”, pero según el diario Los Andes, este hecho es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del departamento judicial de Lomas de Zamora, ya que con el correr de las horas se fueron revelando inquietantes detalles alrededor de su muerte.

En la carta que dejó pedía perdón y culpó a su pareja por el trágico desenlace alegando estar cansada de los maltratos de su pareja.

“Perdón por todo lo que voy a hacer. Ya no tengo fuerza para seguir. Quiero que quemen todas mis cosas y me quemen a mí. Ya no soy feliz, me cansé de vivir esta vida. Perdón. Los amo. Mi vida está en ruinas por culpa del gordo. Me voy a matar en la misma casa del gordo. Espero que sepan muy bien qué hacer con él”, detalló la joven en su carta.

Ayelén Delgado expuso a su pareja en redes sociales: “Me obligó abortar diciendo que yo lo quería atar con un hijo. Yo lo quería tener, me decía que no le diga nada a mi familia. Yo estaba muy enamorada de él”, relató.

También, entre otros detalles contó que su novio la maltrataba y además denunció que el hombre no la cuido después de que tuvieron un accidente de moto, en que la joven resulto con fracturas de las dos piernas mientras que él resultó ileso.

“Me dejó re tirada ni siquiera en Navidad vino a verme mientras yo estaba en una silla de ruedas en rehabilitación”, apuntó, y concluyó después: “Me arruinó la vida, todos mis sueños, mis estudios, mi todo y me dejó sola sin nada”, escribió.