Increíble, niño de 7 años es acusado de violación en Nueva York

La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que el virus del SARS-CoV-2 tiene su origen en los murciélagos y que se transmitió a los humanos a través de un tercer animal. Además, consideró altamente improbable la teoría de que el virus que causa el covid-19 haya escapado de un laboratorio de Wuhan.

A esa conclusión llegaron los expertos en sus investigaciones y cuyos resultados fueron publicados este martes por la OMS.

Según sus conclusiones, el escenario más probable es que la transmisión del virus desde los murciélagos a los humanos se produjo a través un tercer animal, mientras califican la teoría de que se escapó de un laboratorio como «extremadamente improbable».

El equipo llegó el 14 de enero a Wuhan, considerada como la ciudad epicentro de la pandemia, y, tras dos semanas de cuarentena, visitó lugares como el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se produjo el primer grupo de infecciones conocido, así como el Instituto de Virología de Wuhan, en el que se investiga con varios tipos de coronavirus.

En declaraciones a los Estados miembros de la OMS, el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a realizar más estudios para conocer mejor los orígenes del virus

«En lo que respecta a la OMS, todas las hipótesis siguen sobre la mesa. Este informe es un comienzo muy importante, pero no es el final. Todavía no hemos encontrado el origen del virus, y debemos continuar siguiendo la ciencia y no dejar ninguna piedra sin remover mientras lo hacemos. Encontrar el origen de un virus lleva tiempo y le debemos al mundo encontrar la fuente para que podamos tomar medidas colectivamente para reducir el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Ningún viaje de investigación puede proporcionar todas las respuestas», ha comentado.

