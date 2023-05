Increíble, presidenta de la SCJN reconoce públicamente autoridad de WhatsApps

Ciudad de México. – Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, afirmó que ya prevé tomar acciones legales tras confirmarse que la autora de los mensajes, vía WhatsApp, hacia su persona, fue la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña.

“No puedo aceptar ninguna situación que no sea conforme a derecho”, señaló en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, y adelantar que, tras esto, se reunirá con sus abogados para tomar medidas al respecto.

Cerca de las 14:00 h, se difundió una carta de la Piña Hernández, confirmando que ella es la autora de los mensajes dirigidos a Armenta Mier.

Foto: Sociedad 3.0

“Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado”, se lee en el documento.

El senador por Morena señaló que la carta de Piña Hernández “confirma la injerencia y la probable acción y presión del Poder Judicial”.

“¿Qué motivó? ¿Bajo qué circunstancia y bajo qué contexto? ¿Con qué propósito ella, bajo qué argumentos?”, cuestionó.

“Es muy grave todo esto, sin duda”, señaló.

“¿Qué es lo que dije que, quien representa al Poder Judicial de la Nación, me hiciera esa aseveración? ¡Claro que puedo ver a mis hijos a los ojos!”, planteó en respuesta a la conversación ocurrida en WhatsApp.

“Necesito acreditar si ella lo consintió”: Armenta exigía respuesta de ministra Piña

Previamente, el morenista Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, exigió una respuesta formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, para conocer si fue ella quien le escribió mensajes “intimidatorios” y amenazantes“, e incluso un “acto de presión” a su función legislativa.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Armenta Mier aseveró que la conversación ocurrió en el teléfono que se tiene acreditado en el directorio oficial del Senado como de la ministra Piña.

“Hay probablemente un mensaje que puede significar presión, probable intimidación y probable amenaza porque habla en el texto que se hará justicia, de que la justicia llegará. Esos diálogos no corresponden a un diálogo entre particulares”, declaró.

«Le solicito bajo protesta de decir verdad que me diga si los hechos descritos, porque anexo totalmente la pantalla de todo lo escrito por una persona que usó su teléfono. No puedo afirmar que fue ella. pero lo que necesitó acreditar es si ese hecho ella lo consintió, lo ordenó o qué pasó, para que yo pueda actuar conforme a derecho”, refirió.

“Lo que estoy pidiendo es que me confirme para que pueda proceder, por eso estaba reservándome el derecho de opinar”, expuso.

El senador poblano afirmó que “solo una persona con algunos grados de alcohol podría escribir algo así, no comprendo, no corresponde a una responsabilidad, yo no me atrevería escribir así a un juez”.

“No estoy prejuzgando, yo respeto a la autoridad y respeto a las mujeres, pero mi obligación constitucional es preservar la inviolabilidad del recinto legislativo y preservar la inviolabilidad de la tarea de las y los legisladores, entre los que me encuentro yo. No puedo permitir que esto se dio, no puedo permitir que nadie me quiera presionar o pretender intimidar por el hecho de que estoy presentando una iniciativa (donde los ministros de la Corte sean elegidos por voto directo)”, subrayó.

«Lo que estoy pidiendo es algo correcto, con apego al 6 y 8 Constitucional, que me contesten si fue ella o no fue, para que sí fue actúe, y si no fue ella, se investigue por parte de la FGR”, exigió.

Con información de López-Dóriga Digital