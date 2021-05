Incrementa el precio del agua debido a la sequía en Poza Rica, hasta en mil pesos por pipa

Poza Rica, Ver.- Por segunda vez en la historia este municipio será guinda, ganará la alcaldía Fernando Remes Garza, Pulpo Remes, quien tiene clara ventaja en esta elección, por su trabajo, sencillez, cercanía con la gente, además que sabe y conoce las necesidades del municipio dejando huella que garantice la verdadera transformación, con experiencia y propuestas reales.

Frente a sus oponentes ha sabido ofrecer la mejor propuesta al electorado, por lo que la ciudadanía dará el voto de confianza, respaldo y oportunidad a Fernando Remes Garza, Pulpo Remes, candidato a la alcaldía por esta ciudad, por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y coalición Juntos Haremos Historia en Veracruz, será el alcalde que los guie a un mejor futuro.

Es por ello que actualmente Fernando Remes Garza ya se ha convertido en un movimiento social que nada lo detiene, pues cada día que pasa ha crecido la aceptación de la gente que se están sumando, para hacer la unión y la fuerza, para resolver los problemas que aquejan a la sociedad de Poza Rica, con propuestas para resolver problemas reales.

«Yo no ando descubriendo cuáles son las necesidades de mi municipio, porque aquí he formado una familia, aquí nacieron mis hijos, yo ya las conozco, yo ando recorriendo las calles haciendo una campaña austera de casa en casa escuchando el sentir de la ciudadanía, que está lastimada por el mal gobierno de antaño, tampoco ando jugando con la ignorancia de la gente, para garantizar el voto, sino que la gente votará por un servidor por que me conocen y confían en mí y seré el alcalde de Poza Rica, confían en mí , me conocen y saben que siempre he sido un amigo y aliado de los pozarricenses» aseguró

Por lo que en su recorrido de este día por la colonia Revolución invitó a los habitantes del lugar a confiar en su proyecto que es de todos, para que Poza Rica tenga una transformación social, cultural , educativa, económica, entre otras y se modernice.

También, Pulpo Remes tiene un plan trazado que desde el primer día al frente del municipio trabajar por las colonias, además administrar los recursos municipales con honradez, porque hasta la fecha tiene las manos limpias, habrá austeridad y tendrá como prioridad las necesidades básicas de la gente, por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que le den el voto de confianza este próximo día 6 de junio, para dar continuidad a la Esperanza.

