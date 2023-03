Indecisión, óleo histórico del pintor y muralista Mario Orozco, en exhibición y a la venta en Domínguez y Buis

Xalapa, Ver.- Luego de 30 años de no estar disponible en el mercado del arte, Indecisión, uno de los pocos óleos hechos por el pintor y muralista Mario Orozco Rivera se encuentra nuevamente a la venta.

Esta pieza histórica sólo había sido exhibida en tres ocasiones, dos de ellas por homenaje y en un intento de venta. Desde este martes se encuentra en la sala de exposiciones de la Galería Domínguez y Buis a disposición de ser adquirida por coleccionistas y apreciadores del arte mexicano.

La directora de esta galería, Dominique Domínguez destacó la peculiaridad de que este tipo de obras se encuentren a disposición de todo el público en la capital del estado en este espacio que ha traído gran calidad de arte y firmas importantes a esta ciudad.

Se trata de un retrato que hizo el entonces joven artista a la matriarca de la familia Salmerón, en la ciudad de Xalapa. Sus trazos y composición hacen que se puedan encontrar elementos e influencias de Diego Rivera y José Clemente Orozco, pero también de Pablo Picasso.

Líneas y volumen entre sombras, grandes dimensiones de las extremidades y manos de la mujer retratada en colores secos son parte de la iconografía de esta obra hecha en 1959.

María Inés Flores Nachón, gerente y curadora en Domínguez y Buis Galería presentó esta pieza y al propio Mario Orozco Rivera (1939-1998), creador de los talleres de arte de la Universidad Veracruzana poco conocido aún con la calidad de sus murales que prácticamente pasan desapercibidos en la ciudad.

“El nombre de Mario Orozco Rivera se quedó sepultado en otros nombres, en otras leyendas y no nos damos cuenta de que él fue gran parte del porqué Xalapa es la “Atenas Veracruzana”. Tenemos diez murales de él aquí en Xalapa y no abrimos bien los ojos para verlo y de repente poder tener una pieza en óleo que no es para nada común, no hay reproducción, sólo tiene piezas originales y la tenemos aquí en Xalapa para poder venir a verla” destacó.