India en alerta por posible ciclón “Gulab”

Foto: Web

Pekín, China.- Joven muere por tomarse un refresco de 1.5 litros en menos de 10 minutos Un joven Chino fue hospitalizado en la sala de emergencias tras haberse tomado un litro y medio de refresco en menos de 10 minutos. La bebida estaba completamente fría y esto le ocasionó una isquemia hepática (afección en la cual el hígado no recibe suficiente sangre u oxígeno).

Según la información preliminar del diario estadounidense New York Post, refieren que la víctima consumió el refresco a gran velocidad y horas después comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen.

Foto: REUTERS. El frio líquido le causó una isquemia hepática.

Los doctores al examinar su caso descubrieron una gran acumulación de gas, aparentemente derivada del refresco, en el organismo del sujeto, lo que le provocó frecuencia cardíaca elevada. Una tomografía reveló, también, problemas en la pared intestinal y en la vena que dota de sangre al hígado.

Este último fue lo que ocasionó un shock por falta de oxigeno al órgano, a pesar de los esfuerzos de los doctores para liberan el gas de su organismo, el paciente falleció a los 22 años de edad.

El caso quedó documentado en la revista especializada «Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology».

Redacción Noreste

También te puede interesar ver: Joven muere electrocutado en Coatzintla

También te puede interesar ver: Joven muere al imitar a Jesús, quería resucitar al tercer día, lo enterraron vivo y murió

También te puede interesar ver: Joven muere en calle de la zona centro en Xalapa