INE acuerda posponer consulta de Revocación de Mandato por falta de recursos

México.– De aprobarse el proyecto en el INE de que, salvo la recopilación de firmas, la Consulta popular para la Revocación de Mandato debe posponerse para después del 10 de Abril del 2022, porque afirma no contar con los casi $4 mil millones que se ocupan para garantizar la legalidad del proceso, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, advierte que este asunto terminará judicializándose.

El senador Monreal consideró normal que los Consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama promuevan este recurso porque “forma parte de un comportamiento que al través de los años han tenido y se inscribe en la normalidad democrática, por lo que no hay que enojarse”, dijo en entrevista radiofónica.

“Me parece que se inscribe en la normalidad democrática, no hay que molestarnos ni tampoco enojarnos; porque una vez que este Acuerdo se emita y se apruebe, le queda a Morena y a los partidos políticos, a los actores políticos, impugnar el acuerdo para que éste pueda ser revocado en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, se va a judicializar,” señaló.

Agregó que nadie debe de extrañarse si esto ocurre, porque el Partido que se sienta ofendido o que se sienta afectado en sus derechos, indicó, recurrirá al TEPJF para que éste resuelva en definitiva. Y, creo que ahí va a llegar este asunto.

Ricardo Monreal consideró que es lógico que el INE alegue que no tienen los recursos porque les recortaron el presupuesto. Ese discurso político, expresó, sí tiene asidero, es decir, es discutible, pero tiene una justificación y, aunque en la Corte no les concedieron ninguna suspensión sobre su controversia constitucional respecto de los recursos disminuidos, en la Corte está sub judice.

“Aunque el hecho de que no les hayan concedido ninguna suspensión provisional, deja vigente el acto reclamado. Es decir, deja vigente el presupuesto y por tanto, la disminución que el presupuesto del INE sufrió. Entonces, es normal, pero yo casi estoy seguro que, van a votar el aplazamiento, la posposición. Y luego Morena va a irse a Tribunal y luego el Tribunal, tendrá que resolver en definitiva”, insistió.

En otro tema, al referirse a las descalificaciones del senador Germán Martínez durante el debate de la última sesión del Periodo Ordinario, el también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que no tiene ningún diferendo con el michoacano y que todo se debió al calor del debate.

“Yo no tuve ninguna sola expresión de descalificación para él, simplemente aclaré el proceso legislativo. Y quedó ahí. No sólo le tengo respeto, le tengo afecto. Y entiendo, esta parte siempre suele suceder hasta en las mejores familias”, sostuvo.

Recordó que entre ellos surgió una decisión discordante de desencuentro por el tema de la Comisión Permanente, pero no podía, dijo, hacer nada frente a la ley.