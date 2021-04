INE alista nombramientos a funcionarios de casilla en Papantla

Papantla, Ver.- El secretario de Salud Roberto Ramos Alor, estuvo de visita en este municipio papanteco para recorrer las sedes que fueron seleccionadas para la aplicación de las vacunas anticovid-19, donde constató que dicha jornada se realizó con mucho éxito en toda la entidad veracruzana, cumpliendo la meta de vacunar al mayor número de adultos mayores de 60 años.

Dijo que la proyección que se realizó en Papantla fue exitosa, a pesar de ciertas incidencias que se presentaron, se estuvo muy al pendiente de los efectos colaterales de la vacuna, pero no se presentó ningún contratiempo, «como toda vacuna, puede causar alguna reacción alérgica, por lo que después de la aplicación del biológico se resguardó al adulto mayor para darle seguimiento» agregó.

Foto: Noreste

Refirió que la segunda dosis está asegurada en toda la entidad, en Papantla habrá de llegar las vacunas que se aplicaron en la primera etapa, en un periodo de 30 a 40 días, es el tiempo en que el organismo trabaja y produce los anticuerpos.

Destacó que la siguiente etapa para vacunar son los maestros, posteriormente siguen los adultos de 50, 40, 30 años hacia abajo, pero es importante mencionar que la vacuna está asegurada, «es importante no confiarnos con la vacuna, las medidas preventivas deberán continuar como hasta ahorita, no fiestas no idas a la playa, se puede salir pero se deben de seguir las acciones de salud» comentó.

Apuntó que en el municipio de Papantla se contó con el apoyo de diversas dependencias para sacar adelante estas tareas, la suma de esfuerzos generó buenos resultados en la aplicación de la vacuna.

Foto: Noreste

Indicó que a pesar de que Veracruz está en semáforo verde, algunos municipios están en color naranja o amarillo, por lo que es importante no bajar la guardia, para que los casos de Covid-19 no vayan en aumento.

Por Delhy Galicia

También te puede interesar ver: Se suspende obra pública por inicio de veda electoral en Papantla