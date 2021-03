INE cancela candidatura a Félix Salgado Macedonio

México. – El Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría cancelar el registro de la candidatura a Félix Salgado Macedonio, abanderado de Morena para la gubernatura de Guerrero, por omitir y presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, pese a que se detectaron diversos actos y mensajes que debieron ser reportados.

El instituto también canceló el registro de las candidaturas a Yair García Delgado, José Fernando Lacunza Sotelo, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval), Luis Walton Aburto, así como a la candidata Adela Román Ocampo, candidatos a diversos puestos en Guerrero.

Los consejeros aprobaron negar el registro a las candidaturas en lo general con nueve votos a favor y dos en contra; y en lo particular, con siete votos a favor y nueve en contra.

La Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que, derivado del criterio que ha sostenido la mayoría del Consejo General, la sanción por no haber presentado su informe de gastos de precampaña es la pérdida o cancelación de su registro como candidatos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero.

“Cualquier persona que aspira a una candidatura tiene que presentar un informe de precampaña, obviamente también tiene una circunstancia complicada porque tendría que tener los accesos a los distintos sistemas para el reporte es el partido político, pero si el partido político asume que no tenían precampaña y no da acceso a esos sistemas, pues entonces las personas no logran rendir el informe”, sostuvo al expresar su desacuerdo con la sanción de pérdida de registro.