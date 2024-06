INE informa que un millón 863 mil 382 ciudadanos deben renovar su credencial para votar

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el periodo neoliberal.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que las acciones de la CNTE permitieron defender la educación pública en el país.

Foto: El Sol de México

“Reconocer la lucha de los integrantes de la CNTE, porque es una vanguardia que ha permitido defender la educación pública”, expuso. “En los momentos de más apogeo neoliberal, ellos dieron la cara y sufrieron mucho, porque fueron reprimidos, pero gracias a esa lucha se salvó, se rescató la educación pública, que es importantísima para el desarrollo con justicia en nuestro país”, puntualizó.

El mandatario mexicano dio un informe de la educación en su sexenio, donde apuntó que se rescató la educación pública, la cual se quería privatizar.

“Se rescató la educación pública que es importante para el desarrollo con justicia en nuestro país”, agregó.

El mandatario mexicano apuntó que, en el tema educativo, se han realizado cuatro acciones en su Gobierno que han sido fundamentales:

Primero apoyarnos para mejorar la educación en maestras y maestros, “respetarlos, lo que no se hizo antes que se les maltrató y se les echó la culpa de que, si no se avanzaba en lo educativo, era porque ellos no asistían a dar clases, eran excusas, cuando lo que buscaban era privatizar la educación”.

Segundo, cambiar los contenidos de los libros de texto, “porque ya estamos viviendo una etapa nueva. Al inicio del periodo neoliberal empezaron a cambiar los contenidos de los libros, quitaron el civismo, la ética, la historia la redujeron a nada y la simplificaron y ahora son nuevos textos, nuevos contenidos, educación científica de muy buen nivel en matemáticas, física, química, pero también una educación científica y humanista. Afortunadamente ya se entregaron los nuevos libros”.

Tercero: el programa la Escuela es Nuestra, donde explicó que “no había mantenimiento de nuestras escuelas, se cobraba y lo tenían que hacer, porque no había presupuesto para mantenimiento de las escuelas. Y cuando se destinaba dinero para las escuelas como los famosos bebederos y los pizarrones electrónicos, todo era pura tranza. se robaban el dinero. Se tomó la decisión de entregar el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas de manera directa”.

Cuarto: las becas a estudiantes, “que se han otorgado, también, como nunca en la historia del país”.

López Obrador destacó el apoyo de la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, a quien calificó como una mujer con experiencia y honesta.

“He contado con todo el apoyo de Leticia Ramírez como secretaria de Educación. Una mujer con experiencia, maestra, además con convicciones, con principios, honesta, trabajadora”, explicó. “Ya estamos concluyendo y estamos, considero, entregando muy buenas cuentas en materia educativa. Muy buenas relaciones con los maestros, con la CNTE muy bien, con el SNTE, agradecerles a los dirigentes porque han sido muy respetuosos”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital