INE sólo tiene proyectado un debate entre candidatos al Senado

Xalapa, Ver.- Hasta ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz sólo tiene contemplado organizar un debate entre candidatos al senado de la república.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes explicó que sólo los debates a la elección presidencial son obligatorios y que en el caso de los estados y distritos, únicamente les corresponde promover este ejercicio entre quienes aspiran a una diputación federal o senaduría; sin embargo, deben estar de acuerdo los partidos políticos y los propios candidatos y candidatas.

“Tenemos una propuesta de debate, de reglas para la elección de senadurías, estoy a la espera de que me digan los partidos políticos si están de acuerdo con las reglas o no y si vamos a debate o no, pero depende de los partidos políticos, de las candidaturas, si quieren o no. No es obligatorio por parte del INE forzar ningún debate”.