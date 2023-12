Influencer jarocha inicia Cuarta Colecta «Los Peluches de tu Ex» 

Veracruz, Ver.- La influencer y empresaria veracruzana, Maritza Cantarell Castillo dio inicio a la Cuarta Colecta «Los Peluches de tu Ex», misma que busca ayudar en la catarsis emocional de las personas y, sobre todo, brindar una alegría a los pequeños el próximo Día de Reyes.

Todos los interesados en apoyar esta causa que brindará decenas de sonrisas a niños de colonias vulnerables, podrán acudir a partir de este viernes 29 de diciembre y hasta el 4 de enero a la Florería «Con Amor», ubicada en la calle Sandoval esquina con Isabel La Católica; cabe destacar que esta dinámica es únicamente en la sucursal del Puerto de Veracruz.

«Con esta actividad pretendemos llevar un momento de alegría para los pequeñines que muchas veces no tienen tanta oportunidad de recibir un regalito para estas fechas, entonces también ayudamos de esta manera a sus papis y hacemos felices a personas de zonas vulnerables. Estamos haciendo una campaña de forma divertida, porque muchas veces hablar del tema del ex, muchas veces es doloroso. En esta ocasión lo que queremos es convertir ese dolor en una alegría, dándole una segunda oportunidad a este objeto que les pueda recordar su relación y, no solamente recibimos peluches, también las personas que han estado preguntando les comentamos que pueden donar juguetes a sus hijos en buen estado, ropa, abrigos», subrayó.