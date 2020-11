Infonavit crea programa para aplazar el pago de créditos hipotecarios

CDMX.- Andrés Manuel López Obrador, prefirió no hacer juicios sobre el que podría ser el nuevo ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

“No podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador, es una elección cerrada, no podemos nosotros dar ninguna opinión, repito, solo desear que las cosas sigan transcurriendo como hasta ahora, que está llevándose a cabo el conteo de los votos, creo que esto va a llevar más tiempo, hay que esperarnos», indicó el mandatario mexicano.

López Obrador se rehusó a opinar sobre las elecciones en Estados Unidos hasta que no se aclare el vencedor, si bien celebró que el proceso electoral no ha provocado “ninguna alteración” a la economía mexicana.

» A mi me satisface de que no hay , en el caso de nuestra economía ninguna alteración, tengo entendido de que nuestro peso no se ha depreciado , esta a a 21.15 , el promedio de como ha estado la semana pasada, de modo que vamos a esperarnos a que haya un resultado».

AMLO.