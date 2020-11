Inhabilitan por 10 años a extitular de CRE

Ciudad de México. – El exsecretariotécnico de la Comisión Administrativa en el Senado, Rafael Jesús Caraveo Opengo, quien hace unos meses apareció en un video recibiendo fajos de billetes declaró a la Fiscalía General de la República (FGR) que recibió 15 maletas con dinero.

El periódico Reforma dio a conocer este miércoles que no fue una, sino 15 maletas de dinero las que recibió Caraveo Opengo, en siete ocasiones, esto como parte de la trama de sobornos que entregó la empresa Odebrecht en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El medio tuvo acceso a la declaración del militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien habría detallado hace dos meses ante las autoridades que el dinero fue recibido “por órdenes del entonces Senador panista Jorge Luis Lavalle Maury y que el destino fue para campañas electorales panistas”.

“‘José Luis Lavalle Maury me llamaba y me decía quién iría conmigo’, declaró, ‘ya que fueron otras dos personas las que me acompañaron a recibir dinero, y de ellas me daba el teléfono y los veía en la parte de abajo del estacionamiento o en el lobby del Senado”, relató el exfuncionario, de acuerdo con el rotativo.

Asimismo, Caraveo Opengo explicó que al salir de la Cámara Alta se dirigían a Montes Urales 425, ubicado en las Lomas de Chapultepec, para realizar las entregas del dinero, tal como lo había denunciado Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, el pasado 11 de agosto, cuando acusó que se entregaron sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética impulsada en el gobierno de EPN.

En el sitio, apuntó, “Francisco Olascoaga [jefe de departamento Administrativo en la Dirección General de Pemex] ya tenía recibos elaborados en los que especificaba la fecha y la cantidad que me estaba entregando y los cuales yo estampaba mi rúbrica”.

En la declaración de Jesús Caraveo Opengo, indicó Reforma, se constata que la primera entrega de dinero se llevó a cabo a finales de 2013, luego de que el entonces senador Jorge Luis Lavalle Maury le diera la instrucción de recoger “unos expedientes que él tenía que revisar”, pero alguien lo debía llamar.

José Velasco Herrera, jefe de ayudantes de Lozoya, fue quien le habló al panista y le dijo en qué parte se verían. En el sitio acordado ya lo esperaba una Suburban oscura, a la que subió.

“Enseguida me mostró una maleta de tela color negro, tipo deportivo, de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes, como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Maury, sino que en su interior había fajos de dinero eran billetes de 500 pesos”, contó.

Posteriormente, Caraveo le habló al legislador, quien sólo le pidió entregarle la maleta. Cuando lo vio para hacerlo, le habría reclamado que lo hubiera mandado a recoger el dinero.

“Él me manifestó que no me preocupara porque no era nada ilegal, que estuviera tranquilo, ya que le estaban devolviendo un préstamo y yo me molesté y me retiré de su oficina, aclarando que en esa ocasión no supe o no recuerdo el monto total que contenía la maleta”, comentó según Reforma.