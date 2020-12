Inicia campaña visual con lentes a bajo costo en Cazones de Herrera

Amenazan con tomar instalaciones de Grupo MAS si no se mejora el servicio de agua potable en Veracruz. Integrantes del Movimiento Renovador Democrático tomaron las instalaciones del Instituto Metropolitano del Agua ubicadas sobre la calle Flores Magón del municipio de Veracruz en protesta del mal servicio que brinda Grupo Mas.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente de la agrupación, detalló que la clausura simbólica del edificio será por 24 horas, por lo que esperan recibir respuesta positiva por parte de la empresa concesionaria y las autoridades.

“La toma del IMA es para demostrarle al Grupo Mas que no los queremos aquí, cumplieron cuatro años, no cumplieron con los requisitos o los estándares que debían de haber cumplido y ahí está estipulado en un video de que deben de irse con las manos vacías. El cien por ciento de los trabajadores no quieren al Grupo Mas porque los ha perjudicado”, comentó.