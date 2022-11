Inicia implementación del Plan de Salud para el Bienestar en Veracruz

Coatzacoalcos, Ver.– El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Veracruz para constatar el inicio del Plan de Salud para el Bienestar en esta entidad federativa; refrendó el compromiso de consolidar un sistema público, universal, gratuito y de calidad.

El mandatario indicó que el modelo IMSS Bienestar priorizará la atención a la población que no cuenta con seguridad social pero también beneficiará a quienes sí tienen, como las y los trabajadores al servicio del Estado, porque acercará servicios médicos a todas las comunidades del país.

“Tenemos la idea de utilizar un modelo, hacerlo extensivo y se logre el propósito de atender a todos, a los que no tienen seguridad social y también a los que formalmente tienen seguridad social, pero en realidad no hay atención médica. Por ejemplo: los maestros, se supone que deben ser atendidos en clínicas del ISSSTE, pero si trabajan en un pueblo apartado, pues ahí no hay, entonces este es un sistema universal”, apuntó.