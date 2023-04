Iniciará la segunda etapa del libramiento de Coatepec

Xalapa, Ver.– Tras la caída de una rama de un árbol el domingo pasado sobre una caseta de venta de alimentos en el Parque Juárez de Xalapa, la Dirección de Medio Ambiente intervendrán el arbolado e incluso podrían reubicarse algunas para evitar cualquier riesgo.

El director de Protección Civil de Xalapa, Luis Sardiña Salgado señaló el peligro que representa la zona arbolada para el comercio establecido al interior de este parque ubicado en el centro de la capital, sobre todo en la temporada de lluvia y viento que se acerca:

“Vamos a ver con Medio Ambiente que las casetas y todo eso se tengan que poner en áreas seguras, no debajo de los árboles, lo que pasa que los árboles también les dan sombra, o sea, es el riesgo de toda naturaleza, de todo trabajo”.

La reubicación dependerá del dictamen que la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento concluya tras el incidente del domingo pasado con el que se determinó el corte de algunos de los árboles:

Luis Sardiña dijo que Protección Civil interviene en coordinación con Medio Ambiente una vez que se analiza el estado de los árboles, aunque subrayó que la intención es conservarlos:

“La política mundial en este momento es a ecología, bosques y selvas, para poder tener agua, si nosotros acabamos con la ecología forestal no vamos a tener agua, nos vamos a morir, no estamos en contra de los árboles, se hacen cortes por un árbol dañado no porque quisiéramos cortarlos”.