Inoperancia y omisión de la FEDAyCA denuncian animalistas jarochos

Veracruz, Ver.- Animalistas independientes de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo, denunciaron la inoperancia y omisión de labores por parte del personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAyCA).

La activista, Guadalupe Delgado Martínez, señaló que en el 2024 se han hecho varias denuncias a la dependencia, pero ninguna de ellas ha sido investigada y por ende no ha habido sanciones o castigo para los infractores.

«Es un llamado a que las autoridades hagan su chamba, los animales no necesitan más leyes por qué Veracruz tiene tipificado el maltrato animal en el Código Penal, nada más necesitamos que se ejecuten, que se apliquen, que la autoridad se comprometa, sí es cierto que los animales no tienen voz, pero nosotros somos su voz», expresó.

El último caso reportado fue este jueves 24 de julio, cuando ante la FEDAyCA presentaron la denuncia por la muerte de un perro que fue aventado desde un segundo piso en la colonia Caballerizas del puerto de Veracruz, presuntamente porque su dueño ya no quería mantenerlo al estar moribundo.

«Nosotros fuimos a la Fiscalía ayer o antier a poner la denuncia formal como lo hemos hecho ya en varios casos, pero no se ha hecho absolutamente nada, nosotros vamos tres o cuatro horas y no hacen absolutamente nada y la gente sigue haciendo estas atrocidades porque no hay ningún castigo para nadie», subrayó.