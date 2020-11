Instalan semáforo frente a escuela primaria Miguel Alemán en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Servidores públicos que tengan aspiraciones para contender en las próximas elecciones de 2021, deberán presentar su renuncia a más tardar en febrero del próximo año, informó el contralor municipal, José Manuel Lugo Dauzón.

Explicó que los funcionarios del Ayuntamiento que tengan aspiraciones políticas, deben separarse de su cargo tal y como lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre, en donde se indica que a partir de febrero tienen que presentar su renuncia.

Apuntó que quien no obedezca esta disposición no podrá contender en el próximo proceso electoral, por lo que exhortó a los servidores públicos a acatar esta disposición, ya que de no hacerlo podrían incurrir en algún sanción, aunque no se informó especificó de que tipo.

Foto: Isaac Carballo Paredes / Noreste

También alertó a los funcionarios sobre la prohibición de hacer uso de recurso municipales con fines electorales, y si llegara a haber un caso, pidió a la ciudadanía que denuncie con pruebas en mano, ya que solo así se podrá castigar a los irresponsables.

Con respecto a los señalamientos ciudadanos sobre el trabajo supuestamente de tipo político que ya realizan algunos funcionarios públicos, explicó que hasta el momento no hay ningún comentario de algún servidor del Ayuntamiento, que tenga intenciones de contender en el proceso electoral.

Dejo en claro que, mientras los funcionarios no incumplan con la ley no hay llamado de atención, sin embargo, hizo un llamado a la población para que también se mantenga vigilante del actuar de los próximos candidatos, afín de que no se utilicen programas sociales con fines electorales.

Foto: Isaac Carballo Paredes / Noreste

Por Isaac Carballo Paredes