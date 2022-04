Instalarán 11 módulos de atención vial en carreteras de Veracruz

Foto: Web.

Veracruz, Ver.- Al menos en el municipio de Veracruz, no existen lagunas aptas para nadar, motivo por el cual se le recomienda a la población no acudir durante la Semana Santa a estos cuerpos de agua, pues además no contarán con vigilancia municipal, mencionó el director de Protección Civil, Alfonso García Cardona.

«No tenemos lagunas qué son aptas para nadar y no habrá vigilancia en las lagunas, le pedimos a la gente que no lo haga, porque muchas veces el fondo acuático o el lirio, hace también ahí algunas cosas con las personas que pone en riesgo su integridad (…) a las lagunas no, que vayan a algún balneario, alguna playa donde hay vigilancia, y sobre todo que toman en cuenta las indicaciones que se están dando», remató.

García Cardona mencionó que, en la zona de playas del municipio de Veracruz habrá 40 guardavidas, pero en total, entre los tres entes de gobierno, dispondrán de 800 personas para la vigilancia en todos los centros turísticos de la zona conurbada Veracruz Boca del Río.

«De nada va a servir que yo tenga 40 guardavidas en playas, por qué es el número de guardavidas que voy a tener, junto con las letras indicativos, con toda la señalética, sí yo como usuario de cualquier cuerpo de agua no toma en cuenta esas indicaciones, sí yo no lo hago tarde o temprano algo me va a ocurrir, entonces necesitamos hacer caso de todas las indicaciones de seguridad que nos den, para poder pasar una Semana Santa muy agradable», remató.

Finalmente García Cardona dijo que, todos los cuerpos de agua son riesgosos, incluso playa Regatas, dónde la corriente es mínima, también deben los bañistas de respetar las indicaciones de los elementos de seguridad.

Por Alejandro Ávila.

