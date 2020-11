Instalarán módulo del Servicio Nacional de Empleo en Tihuatlán

Tuxpan, Ver.- La lucha que por más de 10 años, emprendieron pescadores mexicanos, en la corte internacional en contra de la empresa British Petroleum (Bp), por los daños ocasionados en aguas del Golfo de México tras el derrame de hidrocarburos de la plataforma “Deepwater Horizon”, suceso registrado hace en abril del 2010, no ha terminado, ahora la pelea contra esta empresa británica continua por la vía penal.

De acuerdo lo mencionado por el líder de los pescadores organizados del Golfo de México, Pablo Ernesto Zamora Sánchez, el movimiento de lucha contra Bp no está cancelado, el caso se manejó de forma pacífica, por la vía civil, para tratar de legar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero luego de que el juez Carl J Barbier desechar todas las demandas Mexicana ahora se actuará por la vía penal.

“Las demandas civiles todas fueron desechadas en New Orleans pero eso no quiere decir que nos quedaremos con los brazos cruzados sin hacer nada al respecto, no permitiremos que Bp y sus abogados se salgan con la suya, nosotros seguimos peleando, con nuestro abogado Horacio Polanco Carrillo y por la vía penal será otra historia” señalo Zamora Sánchez.