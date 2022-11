Instituto Nacional de Cancerología, un orgullo de México

Ciudad de México. – El director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses García, explicó los tres ejes rectores por los que la institución es un orgullo para el país por sus logros con pacientes en etapas avanzadas de diversos tipos de cánceres.

De acuerdo a cifras proporcionada por Abelardo Meneses García, el Incan recibe cada año a cinco mil 500 nuevos pacientes, en su mayoría en etapas avanzadas, y tiene un seguimiento anual de más de 210 mil pacientes con una mortalidad anual sólo del 4.2%.

De acuerdo a publicaciones internacionales, el Incan que recibe un presupuesto anual de dos mil millones de pesos y es considerado uno de los mejores institutos en el manejo del cáncer en el Continente Americano, aún por delante de algunas instituciones de los Estados Unidos y Canadá.

Los buenos resultados y el porcentaje alto de pacientes recuperados se basa en tres ejes rectores que trabajando en conjunto multidisciplinario, siendo el primero el factor médico con doctores especializados altamente calificados en obtener evidencia científica con la que se plantean tratamientos.

Otro eje rector para el manejo de los pacientes es la infraestructura como son los laboratorios, el clínico y el de diagnóstico, además de equipos médicos de alta tecnología que permiten conocer con exactitud el tipo de cáncer, la evolución y la zona del cuerpo en la que se encuentra.

El último eje rector es del personal calificado del Incan, que cuenta con más de mil 850 trabajadores desde personal médico, de enfermería, laboratorios, administrativo y otros departamentos que siempre trabajando en conjunto para darle a los pacientes la mejor atención con calidad humana.

“El Incan es una institución nacional que atiende a pacientes con cáncer y está diseñado para pacientes que no tienen derechohabiencia, es decir, que no tienen cobertura social. Cualquier tipo de tumor maligno de cualquier parte de los 32 estados de la república pueden acudir a la institución y de preferencia que no tengan cobertura social.