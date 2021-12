Integrantes del SUTERM sección 55 en Tuxpan encienden el espíritu navidadeño

Tuxpan, Ver.- En vísperas de la Navidad y Noche Buena, el VI obispo de la Diócesis de Tuxpan Monseñor Roberto Madrigal Gallegos, llamó a la grey católica vivir estas fiestas con luces de esperanza resaltando “En tiempo de oscuridad llega una luz de esperanza un Niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”.

Madrigal Gallegos reconoció que se vive momento histórico que está marcado por distintas realidades sociales ante la violencia, la inseguridad por los graves desequilibrios que la pandemia ha traído consigo, por lo que hoy más que nunca se necesita vivir en fraternidad.

Ante ello el máximo jerarca de la iglesia católica en la Diócesis de Tuxpan, resaltó que en Navidad lo que se celebra es la luz de Cristo que viene a este mundo a salvarnos, por lo tanto, hoy en este tiempo de oscuridad y de incertidumbre, aparecen varias luces de esperanza, como es el desarrollo de la inteligencia y la voluntad de hacer más creativa la forma de vivir, pero también está en estas luces el desarrollo de las vacunas y la medicina para poderla enfrentar.

Ante un desafío grande que se vive y que no conoce fronteras, no se pueden poner barreras, «Estamos todos en la misma barca, un Niño nos ha nacido, Ha venido para salvarnos. Con El y en Él se nos dice, que el dolor y el mal no tienen la última palabra, por el Niño Jesús, estamos invitados a seguir luchando para combatir en el mundo la violencia y la injusticia, resignarse seria rechazar la alegría y la esperanza de la Navidad» agregó.

Finalmente indicó que Jesús nació es un establo, en la sencillez, pero envuelto en el amor de su Madre la Virgen María y en el amor de San José. Al nacer en la carne, el Hijo de Dios consagró el amor familiar; «mi pensamiento se va a todas las familias y comunidades que poco a poco se vuelven a encontrar. Que la navidad sea para toda una oportunidad para redescubrir el sentido familiar y comunitario como una cuna de vida y de fe, un lugar de amor que acoge, y perdona, pero, sobre todo, que tenga una actitud de solidaridad fraterna y de alegría compartida, como fuente de paz para todos. A todos les deseo, Una eterna Navidad» concluyó el jerarca católico.

Por Martha Hernández

