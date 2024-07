Intensa Gira de Trabajo del Alcalde Miguel Ángel Uribe Toral

>Se demostró con las mesas de atención ciudadana que llevará a cabo en 30 cabeceras distritales locales.

>Mientras la oposición desconoce el territorio y las necesidades del pueblo, Rocío Nahle los atiende uno a uno.

Misantla.- “Ver el inicio de la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación me llena de esperanza, alegría y satisfacción”, aseguró la senadora electa Claudia Tello Espinosa al reconocer la Gira del Agradecimiento que inició la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle García.Esta acción, que se replicará en las 30 cabeceras distritales locales, expresó Tello Espinosa, es muestra de la sensibilidad femenina que hoy por primera vez en la historia regirá el destino de la entidad en los próximos seis años.“Yo les dije, la sensibilidad femenina quedará al descubierto. No es que un varón lo haga mejor o peor, no, esto tiene que ver con la forma, la manera, el estilo. La población de Misantla y alrededores compartió necesidades comunitarias o personales con quien será la próxima Gobernadora del Estado de Veracruz, la primer mujer Gobernadora Rocio Nahle García.Y el regocijo en mi persona se expresa más.”, detalló.Claudia Tello indicó que acompañar a Claudia Sheiunbaum y Rocío Nahle García será excelso.“Un rocío de esperanza invade a toda la República y singularmente al Estado de Veracruz donde los abrazos, el cariño la escucha, serán el sello de una mujer sensible, empática, amorosa como lo es Rocío Nahle. Este hito trae consigo, ese toque femenino por amor a Veracruz«, aseguró la próxima Secretaria de Educación de Veracruz.

