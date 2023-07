Inter Miami presenta oficialmente a Messi como su nuevo refuerzo

Madrid, España.– Sergio Pérez, piloto de Red Bull, se defendió de las críticas hacia su últimas actuaciones en la Fórmula Uno y aseguró que no es segundo del Mundial de la Fórmula Uno “de milagro”, por detrás de su compañero Max Verstappen.

“Al final siempre lo he dicho: en la Fórmula Uno siempre importa dónde terminas en Abu Dabi (última carrera). Todo lo demás no importa. Mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo del Mundial por milagro, es porque he ganado carreras“, acotó el piloto mexicano en Madrid, horas antes de protagonizar una carrera de exhibición con su bólido por las calles de la capital española.

“La gente en España me recibe siempre bien; me da mucho cariño. Hay mucho mexicano, mucho latino. Es como estar en casa sin estarlo, es un buena sensación”, explicó el tapatío.