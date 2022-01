Intocable, Matute, Nelson Kanzela y grupos locales, confirmados para la Cumbre Tajín 2022

Xalapa, Ver.- A diferencia de las primeras olas de contagios de COVID-19, en Xalapa el número de muertes no va en aumento, así lo dio a conocer el oficial mayor de la Oficina del Registro Civil en Xalapa, José Luis Martínez Corona:

«No hemos nosotros al momento percibido alguna situación perjudicial en cuanto al tema de la nueva ola del COVID. Los trámites se hacen de manera regular. No hemos observado mayores cambios, al menos en defunciones, no hemos percibido todavía ninguna afectación, parece que la vacunación y el gran trabajo de los Servicios de Salud sí ha estado rindiendo frutos. A pesar de los contagios, seguramente es gente que ha podido ser un tratada de manera efectiva y no hay vidas qué lamentar todavía» precisó en entrevista.

Foto: En Xalapa el número de muertes no va en aumento.

Destacó que el Registro Civil habilitó nuevos módulos de atención en distintos puntos de la ciudad desde el año pasado con el fin de evitar aglomeraciones y acercar la atención a la población, pues aumentó la demanda de servicios.

«Hemos visto un alta en los servicios, sobre todo de expedición de copias certificadas, se ha casi duplicado el número de solicitudes de la gente, así como también subir sus actas al sistema cuando estas todavía no se encuentran ahí, a la plataforma nacional, es un trámite que hacemos de forma gratuita…son alrededor de 9 mil 500 al mes, había caído en el inicio de la pandemia, a la mitad. Ahorita se está recuperando casi al 100 por ciento» dijo.

Foto: Imagen de Veracruz.

Son 12 módulos del Registro Civil en la actualidad y se ubican en el Centro de Gestión Número 1 Norte, en el 2 Constituyentes, 14 Las Minas, 15 El Moral, en el DIF municipal, en la calle Barragán, cerca la Central de Bastos y los jueves en la Agencia Municipal de la congregación El Castillo, además de los cuatro hospitales públicos de la ciudad, en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde y donde se tramitan registros de infantes, certificación de actas de nacimiento principalmente.

Por: Héctor Juanz.

También te puede interesar ver: Aumentan contagios de COVID en escuelas de Xalapa