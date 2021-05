Inundada de fugas de agua Tuxpan

Tuxpan, Ver. – Habitantes de las diversas colonias de Tuxpan, piden que ya se acaben las campañas electorales para que el personal de la Comisión de Agua del Estado (CAEV), se pongan a trabajar, pues con el pretexto de la veda electoral ha dejado de hacer su trabajo, muestra de ello es una de las cientos de fugas de agua que han inundado a la ciudad en este último mes, dicha fuga va a para tres meses y nada han hecho para repararla.

Foto: Noreste

A decir de Carmen Pérez Arenas vecina de la colonia Miguen Alemán, desde que se reportó la fuga, acudió el personal de la CAEV solo a verificar que hubiera fuga, desde ese día solo se le vio dos o tres veces intentando resolver el problema, el cual lleva dos mes.

“Los trabajadores nos dicen que se requiere de una pieza que tienen que pedir, porque ellos no la tienen en existencia, pero eso tiene más de dos meses, y mientras el agua se desperdicia en las calles, nosotros tenemos que comprar el agua en pipas haciendo doble gasto, no tenemos agua pero tenemos que pagar un recibo por un servicio que no estamos recibiendo, sino lo hacemos a tiempo, las multas y recargos hace que esta cuenta se eleve”, resaltó la afectada.

Foto: Noreste

Reiteró que ya se cansaron de reportar la fuga, pero ahora se quitan el problema señalando que como hay veda electoral no pueden realizar trabajo alguno, para que no se vaya a mal interpretar esta situación, por ello piden que ya se acaben las campañas

Es de mencionar que son alrededor de 30 llamadas diarias las que recibe la oficina operadora de la CAEV relacionados con las fugas de agua en la ciudad.

Foto: Noreste

Por Martha Hernández