Investiga FGE muerte de dos mujeres en Veracruz puerto

Veracruz, Ver.- El homicidio de dos mujeres en Veracruz puerto ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, pues se presume un probable feminicidio, informó el alcalde, Fernando Yunes Márquez en entrevista.

El pasado 24 de marzo se dieron los lamentables hechos que, a decir del edil panista, se hizo la solicitud a la FGE, a través del Instituto Municipal de la Mujer, para conocer las causas reales de los decesos.

“Pedimos informe a la Fiscalía, desde ayer me informó la directora, pero todavía no nos lo entregan, pero en cuanto nos lo den con mucho gusto lo daremos a conocer. No está confirmado que sea un tema de violencia, se asume que sí, lo digo con toda la precaución, por las razones de que es en el hogar y que generalmente este tipo de eventos tan desafortunados se dan en el seno de la casa, pero no está confirmado”, señaló.

La primer muerte se dio en la colonia Caballerizas, al poniente de la ciudad; la mujer de la tercera edad, presentaba presuntamente muestras de violencia sexual, según señalaron medios de comunicación.

La otra víctima también fue encontrada fallecida en su casa, esto en la colonia Centro; a decir de los vecinos, esta en días anteriores había discutido con su pareja; de ambos casos, la Fiscalía General del Estado aún no ha dado un parte oficial.

Por: Alejandro Ávila