Investigan muerte de Jamie Cail, excampeona de natación estadounidense

Acapulco, Gro.- Debido a una lesión en la pierna derecha, el español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, no podrá jugar el Abierto Mexicano de Tenis, informaron el martes los organizadores.

Alcaraz, primer preclasificado en este torneo 500, viajó al balneario mexicano luego de participar en el Abierto de Río de Janeiro y tenía programado disputar el martes por la noche un partido ante el estadounidense McKenzie McDonald.

«Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana», dijo Alcaraz en sus redes sociales oficiales. «Me duele mucho no competir aquí, pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible».