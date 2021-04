Inviable reactivación del Aeropuerto Nacional Tajín

Poza Rica Ver.– Con la inauguración de un punto libre de Internet, el partido Movimiento Ciudadano realizó la presentación de su candidata a la Diputación Federal, Angélica Zertuche Hernández quien aseveró regresarle a Poza Rica, regresarle la bonanza económica que tenia hace varios años.

Acompañada de Luis Carbonell de la Hoz García Lizardi, Delegado en el Estado de Veracruz del partido y de Sergio Gil Rullán, Coordinador Estatal, la candidata afirmó que buscará llegar a la curul, por las mujeres, la salud y la seguridad.

Expresó que no es posible que los jóvenes recién egresados se vayan de Poza Rica, porque no cuentan con oportunidades de empleo, que las mujeres sean relegadas y violentadas porque no hay Seguridad e igualdad de derechos, peor aún, indicó que es necesario regresar las riquezas que al municipio se le arrebató.

Angélica Zertuche Hernández aceptó qué no cuenta con experiencia política, pero como ciudadana destacó que buscará en el Congreso que se realicen inversiones importantes en el tema petrolero, así como en otros rubros económicos qué saquen a esta ciudad del bache económico en el que se encuentra.

Cabe mencionar que en el mero el arranque de campaña de la candidata, se realizó la inauguración de la casa de campaña de Movimiento Ciudadano en esta ciudad, zona donde se encuentra el punto naranja donde se ofrece Internet gratuito a los ciudadanos.

Por Isaac Carballo Paredes